Nintendo punta a sviluppare nuovi franchise in futuro

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i piani di, oltre a supportare le classiche serie che la contraddistinguono, c’è la volontà di realizzareinUna delle critiche che viene, da sempre, più spesso mossa aè relativa al modo in cui la compagnia sembri concentrarsi prevalentemente sullo sviluppo ed il consolidamento delle proprie IP più celebri, come Mario, Zelda e Pokemon, piuttosto che nella realizzazione di. Certo, è innegabile come nel corso degli anni la casa di Kyoto abbia dato vita abrand, basta pensare a Splatoon, ARMS, Xenoblade Chronicles o Ring Fit Adventures, ma lo scetticismo relativo al suo modus operandi sembra restio a scomparire. Sembra però, che la situazione sia destinata a ...

Le due serie citate da Furukawa hanno raggiunto picchi di maestosità proprio grazie aSwitch, con l'uscita di titoli monumentali come Breath of the Wild e Super Mario Odyssey , mentre una ...... l'ingresso di Sony nel mercato mobile è da intendersi come l'uscita definitiva dal mondo delle console handheld? PSVita non ha ottenuto il successo desiderato eha dimostrato in più ...Tra i piani di Nintendo, oltre a supportare le classiche serie che la contraddistinguono, c'è la volontà di sviluppare nuovi franchise.Furukawa ha chiarito che Nintendo continuerà a puntare sui franchise principali che la gente conosce e ama, ma che vuole anche creare nuove IP e dare vita a nuovi mondi. Furukawa sa che Nintendo può ...