“Negozi chiusi e noi produttori fermi”, le difficoltà della “Piccola Milano” (Di lunedì 12 aprile 2021) Negozi chiusi e noi produttori fermi, in grave difficoltà. Stanno distruggendo l’economia reale. Stanno soffocando le realtà che costituiscono il tessuto produttivo del nostro Paese, fatto di piccole e grandi eccellenze. Come la realtà produttiva del TAC (tessile abbigliamento e calzaturiero) che si trova in Puglia a Barletta, soprannominata “la Piccola Milano” proprio per il punto di forza che questo settore rappresentava e che adesso sta facendo fatica a sopravvivere. “Il covid e i Negozi chiusi stanno ammazzando questi imprenditori. Qualcosa in questi 3 mesi è stato prodotto, ma non si può sopperire in così poco tempo a un anno intero di mancata produzione”, spiega la voce narrante del video condiviso su YouTube dal canale ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021)e noi, in grave. Stanno distruggendo l’economia reale. Stanno soffocando le realtà che costituiscono il tessuto produttivo del nostro Paese, fatto di piccole e grandi eccellenze. Come la realtà produttiva del TAC (tessile abbigliamento e calzaturiero) che si trova in Puglia a Barletta, soprannominata “la” proprio per il punto di forza che questo settore rappresentava e che adesso sta facendo fatica a sopravvivere. “Il covid e istanno ammazzando questi imprenditori. Qualcosa in questi 3 mesi è stato prodotto, ma non si può sopperire in così poco tempo a un anno intero di mancata produzione”, spiega la voce narrante del video condiviso su YouTube dal canale ...

