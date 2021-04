Napoli | Vieri attacca De Laurentiis | “Fa disastri incredibili | è lui il vero problema”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Defa solo dei. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… ildelè lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri”. Christian, nel corso di una consueta diretta Twitch sul proprio canale Bobo Tv, accusa senza mezzi termini Aurelio De, reo di essere ilfautore dei problemi in casa, ricordando come Gattuso sia pienamente in corsa per la Champions. SportFace.