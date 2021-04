Napoli, due giorni di riposo per i giocatori: allenamento fissato a mercoledì (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la vittoria contro la Sampdoria i giocatori del Napoli ottengono due giorni di riposo: la prossima seduta di allenamento sarà mercoledì. Il Napoli ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la vittoria contro la Sampdoria idelottengono duedi: la prossima seduta disarà. Ilha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

annatrieste : Un minuto di raccoglimento per il sampdoriano #fabiofazio che oggi ha abbuscato due a zero col Napoli e allora invi… - OptaPaolo : 6 - Il Napoli è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno cinque gol segnati in questa stagione… - GDF : #GDF #ROAN #Napoli. #Fruttidimare non tracciati in due vivai abusivi nel golfo di Napoli, #sequestrate oltre 100 to… - ConfCampania : RT @FedSolidarieta: Su @avvenire due articoli sul riciclo di abiti usati. #Milano 100 persone lavorano nelle cooperative sociali per smista… - FedSolidarieta : Su @avvenire due articoli sul riciclo di abiti usati. #Milano 100 persone lavorano nelle cooperative sociali per sm… -