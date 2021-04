Meloni: «Draghi sia coerente su Erdogan, si opponga all’ingresso della Turchia nella Ue» (Di lunedì 12 aprile 2021) Giorgia Meloni a tutto campo a Quarta Repubblica. Nel corso della registrazione della trasmissione che andrà in onda stasera su Rete4 ha parlato della manifestazione degli esercenti dei ristoranti e dei bar che si è svolta a Roma. Non solo. Si è soffermata anche sui temi della più stretta attualità politica ed economica. Meloni sulla protesta di Roma Sarebbe stato più utile e proficuo «se il governo avesse messo la stessa determinazione, la stessa forza e capacità, con la quale oggi si è dedicato a cercare di impedire che queste persone manifestassero, a trovare soluzioni per gente che ha costruito per una vita il proprio futuro, senza chiedere una lira allo Stato. Per poi trovarsi con le attività chiuse per decreto, con i ristori che non esistevano, soldi buttati in cose che con la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Giorgiaa tutto campo a Quarta Repubblica. Nel corsoregistrazionetrasmissione che andrà in onda stasera su Rete4 ha parlatomanifestazione degli esercenti dei ristoranti e dei bar che si è svolta a Roma. Non solo. Si è soffermata anche sui temipiù stretta attualità politica ed economica.sulla protesta di Roma Sarebbe stato più utile e proficuo «se il governo avesse messo la stessa determinazione, la stessa forza e capacità, con la quale oggi si è dedicato a cercare di impedire che queste persone manifestassero, a trovare soluzioni per gente che ha costruito per una vita il proprio futuro, senza chiedere una lira allo Stato. Per poi trovarsi con le attività chiuse per decreto, con i ristori che non esistevano, soldi buttati in cose che con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Draghi Meloni: 'Concentrare ogni risorsa disponibile per salvare le nostre imprese ed evitare la perdita di altri posti di lavoro' Per questo avevamo chiesto a Draghi di usare anche i circa 5 miliardi che oggi spendiamo per la ... Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (foto), che oggi su queste tematiche ha rilasciato ...

Il mantra della Meloni continua: 'Contro il Covid solo chiusure e limitazioni della libertà' Ora il governo sembra finalmente essersene accorto, come dimostrano le parole del presidente Draghi nella sua ultima conferenza stampa". "Sul fronte economico - avverte Meloni - lo scenario non è ...

Covid, Meloni: "Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori" TGCOM Draghi, la crisi, l'Europa:ecco la ricetta della Meloni Giorgia Meloni ha intrapreso da alcune settimane una nuova difficile ma stimolante sfida politica guidando l'unico partito all'opposizione del governo Draghi con la coerenza che ha caratterizzato il ...

