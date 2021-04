Mascherine cinesi. Arcuri indagato adesso rischia 10 anni di carcere (Di lunedì 12 aprile 2021) L'ex commissario straordinario accusato di peculato per il pasticcio dei dispositivi importati per un miliardo e 250 milioni di euro. Lui si dice ignaro ma pronto a collaborare Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) L'ex commissario straordinario accusato di peculato per il pasticcio dei dispositivi importati per un miliardo e 250 milioni di euro. Lui si dice ignaro ma pronto a collaborare

