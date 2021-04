Mafie alleate nel business del gasolio agricolo | l’affare da 30 milioni e i trucchi per aggirare i controlli I pm | “È la nuova frontiera dei clan”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si chiamaed è ladelmafioso, garantendo profitti elevati come gli stupefacenti ma rischi estremamente più bassi. Ne sono convinte le Direzioni distrettuali Antimafia di Lecce e Potenza al termine di un’inchiesta che ha portato all’arresto di 45 persone e coinvolge complessivamente un centinaio di persone. Un’indagine che, secondo gli inquirenti, ha consentito di confermare come il contrabbando di idrocarburi sia diventata una delle attività con le quali le organizzazioni criminali stanno macinandodi euro che poi vengono investiti in attività legali. Sono stati il procuratore di Potenza Francesco Curcio e il procuratore di Lecce Leone De Castris a descrivere il funzionamento delle frodi messe in campo ...

Advertising

JohSogos : @LouGirardiReal Si ,ma tanto non li fischiano ...è inutile giocare in questo paese di merda delle mafie ....Juve e… - OliviaNeri7 : @BribaneRupert @AlekosPrete @bravimabasta @poliziadistato @Anpinazionale @PBerizzi @SI_sinistra @emanuelefiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafie alleate

Il Fatto Quotidiano

...e palese appartenenza ad un gruppo organizzato - si legge nell'ordinanza che ieri ha portato in carcere 55 persone - elemento che anche nel nostro territorio è caratteristico delle varie '' ......etniche che nel variegato panorama nazionale rappresentano "una componente rilevante e in continua ascesa". La Dia esprime in maniera inequivocabile come le consorterie etniche, talora ""...Ve lo ricordate ? Marzo 2020; 50 medici cubani arrivarono in Italia per aiutarci. C’erano medici, epidemiologi, anestesisti, rianimatori e infermieri specializzati in terapia intensiva. In quel momen ...Le indagini sulla Ventura erano state fatte nell’ambito di un’inchiesta sulla Nicofer, società riconducibile alla ‘ndrangheta, in particolare alla famiglia Giardino legata alle ‘ndrine Arena Nicosia a ...