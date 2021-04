“Lo scopriranno stasera” Isola dei famosi | per i naufraghi cambia tutto | non si aspettano ‘questa sorpresa’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torna l’deia una settimana di distanza dall’ultima puntata. Infatti lo scorso giovedì i reality non è andato in onda su Canale 5 per lasciare spazio all’esordio dell’edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes “Non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli, l’edizione spagnola dell’deiche si chiama Supervivientes – aveva spiegato Ilary Blasi -. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì”. Ilary Blasi sarà sempre al timone della trasmissione con al suo fianco la squadra degli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini pronti a commentare quanto successo negli ultimi giorni. E di episodi ne sono successi tra scontri, liti e un abbandono, quello di ...