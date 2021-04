Libri: Un Gesù anticapitalista, femminista e difensore dell'amore libero nel libro di Alex Raco (Di lunedì 12 aprile 2021) (Milano 12 aprile 2021) - Milano, 12 Aprile 2021. Nel libro 'Era Gesù?' edito da Mondadori la rivelazione di un Cristo che farà discutere E se fosse davvero tornato? È il folgorante pensiero che attraversa la mente dell'autore di Era Gesù?, il nuovo libro in uscita il 13 aprile nella collana Bestsellers Mondadori, quando ascolta le parole di Jack, un carismatico quarantenne che, durante una seduta di ipnosi, ricorda una vita decisamente fuori dal comune. “Chiamami pure come mi conoscono oramai. Con il nome più banale, quello che sanno tutti: Gesù.” Al contrario di ciò che avveniva nel celebre racconto di Dostoevskij, questa volta non è Gesù che torna sulla Terra ma un uomo qualunque che ricorda di essere stato Cristo. Questo nuovo e inconsueto viaggio nel tempo ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) (Milano 12 aprile 2021) - Milano, 12 Aprile 2021. Nel'Era?' edito da Mondadori la rivelazione di un Cristo che farà discutere E se fosse davvero tornato? È il folgorante pensiero che attraversa la mente'autore di Era?, il nuovoin uscita il 13 aprile nella collana Bestsellers Mondadori, quando ascolta le parole di Jack, un carismatico quarantenne che, durante una seduta di ipnosi, ricorda una vita decisamente fuori dal comune. “Chiamami pure come mi conoscono oramai. Con il nome più banale, quello che sanno tutti:.” Al contrario di ciò che avveniva nel celebre racconto di Dostoevskij, questa volta non èche torna sulla Terra ma un uomo qualunque che ricorda di essere stato Cristo. Questo nuovo e inconsueto viaggio nel tempo ci ...

Advertising

lifestyleblogit : Libri: Un Gesù anticapitalista, femminista e difensore dell’amore libero nel libro di Alex Raco - - casadellabibbia : Fede Consapevole Un'esposizione sistematica della dottrina cristiana rivolta a giovani e meno giovani, credenti e… - casadellabibbia : Dio ci conduce verso giusti sentieri e da ristoro alla nostra anima. A tutti quelli che hanno fede in Lui. Nella… - DBarbarotto : ?? La Volontà Divina sarà per voi il vero Sole, che farà scomparire la notte dei mali e formerà la primavera sorride… - DBarbarotto : La Volontà Divina sarà per voi il vero Sole, che farà scomparire la notte dei mali e formerà la primavera sorrident… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Gesù La seduzione secondo Luis Buñuel ... unico erede, studente universitario di scienze naturali immerso nei libri. Nel frattempo Jesus, in ... trova la forza, su sano incitamento di Felisa, di frustarla, "come Gesù fece nel tempio contro i ...

Luino, il significato del viaggio del Papa in Iraq in un incontro con il Centro San Carlo Borromeo "L'umanità di Francesco ci ha fatto vedere quella che era l'umanità di Gesù, un uomo che stava con ... Alessandra Buzzetti " giornalista nata a Varese, autrice di diversi libri tra cui Ho incontrato ...

... unico erede, studente universitario di scienze naturali immerso nei. Nel frattempo Jesus, in ... trova la forza, su sano incitamento di Felisa, di frustarla, "comefece nel tempio contro i ..."L'umanità di Francesco ci ha fatto vedere quella che era l'umanità di, un uomo che stava con ... Alessandra Buzzetti " giornalista nata a Varese, autrice di diversitra cui Ho incontrato ...