Le liste d'attesa sono un ricordo: in Liguria è partita la grande fuga dalle Rsa (Di lunedì 12 aprile 2021) Per il settore, gravemente colpito dai lutti, si profila una profonda crisi economica post Covid. La paura e le difficoltà finanziarie alimentano il trend: «Eppure ora sono fra i luoghi più sicuri»

