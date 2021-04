Lavia | ”tampone per andare a teatro? Si complicano cose per continuare a favorire teatri pubblici”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Fare ilper? “E’ solo un modo per complicare le. Ilè stata chiuso solo perche si pagano le loro quindici mensilità all’anno e non fanno nemmeno il”. E’ quanto dice all’Adnkronos l’attore e regista Gabrielesull’ipotesi di riaprire icon l’obbligo di fare unnon più di 48 ore prima dell’evento, ribadendo che ”ilè sicuro per tradizione culturale e per tradizione formale in quanto è un luogo dove il pubblico sa dove devee gli attori e gli attori sanno dove devono stare. E allora gli autobus, i treni e Porta Portese? E’ uno scandalo parlare di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lavia tampone

Adnkronos

... i cinque membri del gruppo squadra falsi positivi che resteranno in città e saranno sottoposti nuovamente amolecolare. Nel frattempo è finita la stagione di Daniele, operato a Milano ...... i cinque membri del gruppo squadra falsi positivi che resteranno in città e saranno sottoposti nuovamente amolecolare. Nel frattempo è finita la stagione di Daniele, operato a Milano ...Il presente e il futuro si intrecciano in questo aprile di campo per la Leo Shoes Modena, che fino al 25 sarà impegnata nei playoff per il 5° posto. Giovedì a Vibo Valentia i gialloblù giocano una gar ...Alla fine Modena partirà per Vibo Valentia, dato che l’esito dei tamponi di controllo eseguiti nella mattinata di ieri ha evidenziato come le positività riscontrate martedì fossero false. "Nella giorn ...