La ricetta di Mossa e Garrone | “Innovazione nel risparmio e sostenibilità per andare incontro ai giovani”

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Raccontare come il mondo del, dell’impresa e delle Università si misurano con i temi dell’e della. Su questo si è concentrato il confronto tra l’Amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria, il vicepresidente esecutivo di Erg, Alessandroe il rettore dell’Università degli studi di Genova, Federico Delfino protagonisti del convegno intitolato “ed energia, l’al servizio della” organizzato dalla banca del Leone. Oltre ai temi legati al mondo dell’energia e dell’impresa e del, al centro del dialogo si è imposta l’attenzione per le politicheli: tutti elementi cruciali per definire un’agenda relativa ...

A tal proposito, l'Ad di Banca Generali Gian Mariaha spiegato: "Il segnale dato dal nuovo governo con la nomina ad esempio di due ministri come Cingolani e Colao per la transizione energetica ...Enrico Rossi dice di avere un sacco di cose da fare da quando, a settembre, ha lasciato la presidenza della Regione Toscana: il commissario del Pd umbro uscito spappolato dalle inchieste e dalla sconf ...Convegno organizzato da Banca Generali, l'Ad della Banca del Leone, il vicepresidente di Erg e il rettore dell'Università di Genova Delfino hanno posto l'accento anche sulle prospettive delle nuove ge ...