La Compagnia del Cigno è cresciuta (Di lunedì 12 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 - Hildegard De Stefano La Compagnia del Cigno due anni fa ci era apparsa come una fiction confusa, con troppi elementi da amalgamare e un pathos eccessivo che opprimeva i buoni sentimenti del quale era infarcito il racconto. La seconda stagione, partita ieri sera su Rai 1, sembra andare invece nella direzione giusta: eliminati alcuni elementi ridondanti, quel racconto prende corpo, diventa compatto e, di conseguenza, più forte. La musica è sempre protagonista così come il dramma, che stavolta si incarna nel nuovo maestro Teo (Mehmet Gunsur), un uomo misterioso che viene dal passato di Luca Marioni (Alessio Boni) e della moglie Irene (Anna Valle). La prima e più importante novità sta proprio in questo: Teo sarà il “nemico unico” della fiction, minerà la serenità della coppia così come quella ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladel2 - Hildegard De Stefano Ladeldue anni fa ci era apparsa come una fiction confusa, con troppi elementi da amalgamare e un pathos eccessivo che opprimeva i buoni sentimenti del quale era infarcito il racconto. La seconda stagione, partita ieri sera su Rai 1, sembra andare invece nella direzione giusta: eliminati alcuni elementi ridondanti, quel racconto prende corpo, diventa compatto e, di conseguenza, più forte. La musica è sempre protagonista così come il dramma, che stavolta si incarna nel nuovo maestro Teo (Mehmet Gunsur), un uomo misterioso che viene dal passato di Luca Marioni (Alessio Boni) e della moglie Irene (Anna Valle). La prima e più importante novità sta proprio in questo: Teo sarà il “nemico unico” della fiction, minerà la serenità della coppia così come quella ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - ASTROLOGY_PARTY : Forse però, con ? ??, cerchi più libertà. Questa ? porta una certa arroganza, che può aiutare a mitigare la sensibi… - PisanoVitalba : @cristianalaz Vuoi mettere una bella serata al ristorante,le chiacchiere con il ristoratore, la buona cucina,l'inco… - espressione24 : Rieti - Nel corso degli incessanti servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto per la prevenz… - _funzioniamo : RT @fvnzioniamo: a meno venti minuti dall’inizio della s2 de la compagnia del cigno mi sono resa conto di non ricordarmi un cazzo della s1 -