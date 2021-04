Iva Zanicchi su Akash Kumar: “La stupidità è a tutte le età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Akash Kumar è stato uno dei personaggi più controversi dell’Isola, anche per la risposta data ad Iva Zanicchi non esattamente gentile (anche se il giovane modello si è subito dopo pentito, ed ha confessato ai suoi compagni di viaggio che avrebbe dovuto “abbassare le ali”). Il giovane, infatti, aveva detto ad Iva: “Lei non mi conosce perché è di un’altra generazione”, come a voler sottolineare l’anzianità della cantante. Iva ha commentato: “siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. La stupidità però è di tutte le età. Akash è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi”. Iva Zanicchi racconta poi di esser stata ricoverata per il Covid, come ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato uno dei personaggi più controversi dell’Isola, anche per la risposta data ad Ivanon esattamente gentile (anche se il giovane modello si è subito dopo pentito, ed ha confessato ai suoi compagni di viaggio che avrebbe dovuto “abbassare le ali”). Il giovane, infatti, aveva detto ad Iva: “Lei non mi conosce perché è di un’altra generazione”, come a voler sottolineare l’anzianità della cantante. Iva ha commentato: “siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. Laperò è dile età.è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi”. Ivaracconta poi di esser stata ricoverata per il Covid, come ...

