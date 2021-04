Isola 15, ottava puntata: eliminata Drusilla Gucci che decide di non rimanere a Playa Esperanza. I nominati sono… (Di martedì 13 aprile 2021) Si è appena conclusa l’ottava puntata de L’Isola dei famosi 15, condotta da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Una puntata piena di colpi di scena: Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi hanno fatto ritorno dagli altri naufraghi e in studio è arrivato uno dei naufraghi più discussi di questa edizione, ovvero il modello Akash Kumar. La puntata si è aperta con il collegamento di Ilary con le tre naufraghe di Playa Esperanza: tutte e tre si sono dichiarate molto felici di aver trascorso questi giorni insieme e hanno vissuto questa Isola come un riscatto personale. La conduttrice ha subito svelato a Vera, Miryea ed Elisa che molto presto faranno ritorno dai compagni per chiudere i conti e ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 aprile 2021) Si è appena conclusa l’de L’dei famosi 15, condotta da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Unapiena di colpi di scena: Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi hanno fatto ritorno dagli altri naufraghi e in studio è arrivato uno dei naufraghi più discussi di questa edizione, ovvero il modello Akash Kumar. Lasi è aperta con il collegamento di Ilary con le tre naufraghe di: tutte e tre si sono dichiarate molto felici di aver trascorso questi giorni insieme e hanno vissuto questacome un riscatto personale. La conduttrice ha subito svelato a Vera, Miryea ed Elisa che molto presto faranno ritorno dai compagni per chiudere i conti e ...

