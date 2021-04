In migliaia verso Roma per urlare “Io apro” sotto le finestre di Draghi. Palazzo Chigi blindato (Di lunedì 12 aprile 2021) Elicottero in volo sul centro storico di Roma, dove al momento c’è una blindatura ‘light’ delle vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e polizia che vigilano sulle persone in entrata e uscita, in attesa della manifestazione ‘Io apro’, con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia. Il timore è che si possano verificare gli scontri della settimana scorsa. Alle 13, spiegano fonti di Polizia all’Adnkronos, le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. La manifestazione organizzata sui social network dal movimento ‘Io apro’ non è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Elicottero in volo sul centro storico di, dove al momento c’è una blindatura ‘light’ delle vie attorno a, Montecitorio e Senato, con transenne e polizia che vigilano sulle persone in entrata e uscita, in attesa della manifestazione ‘Io’, con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia. Il timore è che si possano verificare gli scontri della settimana scorsa. Alle 13, spiegano fonti di Polizia all’Adnkronos, le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attrail dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. La manifestazione organizzata sui social network dal movimento ‘Io’ non è ...

