In Forma con la Star | Marianne Mirage | «Lo yoga ci fa apprezzare le cose che abbiamo»

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’artista romagnola Marianne Mirage vive di musica (ha partecipato a Sanremo, firmato il brano portante del film The Place di Paolo Genovese e cantato con Patty Smith) e di yoga, che da sette anni occupa ogni giorno parte della sua vita. In questo periodo di pandemia ha instaurato un rapporto emotivo con i follower (#yogamirage) dedicando a tutti la pratica orientale (inventando lo “Yoga Mirage” che unisce la musica con lo yoga) e ha preso il diploma di insegnante presso BaliYoga di Milano. Per la nostra rubrica In forma con la Star e sul nostro profilo Instagram ci mostra quali esercizi fare al mattino, mentre qui ci parla della sua passione per l’equilibrio tra mente e corpo, per la musica e la natura.