Ibrahimovic va al ristorante in zona rossa: scoppia la polemica (Di lunedì 12 aprile 2021) Ibrahimovic viola la zona rossa e scatta la polemica. Il web si divide ma la gaffe del testimonial anti-Covid resta Zlatan Ibrahimovic è stato fotografato a tavola con amici (fra cui l’ex compagno rossonero Abate) in un ristorante di Milano presso il quale si sarebbe recato pranzo ieri, domenica 11 aprile. A riportarlo è Fanpage.it. Ieri, però, Milano era ancora in zona rossa e quindi non era consentito ai ristoranti ospitare clienti ai tavoli. Come se non bastasse nessuno dei presenti al tavolo indossava la mascherina. Questo è quello che si evince dalla foto, la quale ritrae Ibrahimovic osservare l’obiettivo con un’espressione per nulla felice. “Tano passami l’olio” Il resoconto di Fanpage racconta che ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021)viola lae scatta la. Il web si divide ma la gaffe del testimonial anti-Covid resta Zlatanè stato fotografato a tavola con amici (fra cui l’ex compagno rossonero Abate) in undi Milano presso il quale si sarebbe recato pranzo ieri, domenica 11 aprile. A riportarlo è Fanpage.it. Ieri, però, Milano era ancora ine quindi non era consentito ai ristoranti ospitare clienti ai tavoli. Come se non bastasse nessuno dei presenti al tavolo indossava la mascherina. Questo è quello che si evince dalla foto, la quale ritraeosservare l’obiettivo con un’espressione per nulla felice. “Tano passami l’olio” Il resoconto di Fanpage racconta che ...

Advertising

fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - pisto_gol : Ibrahimovic se ne frega della zona rossa e si fa aprire un ristorante di Milano-Rosso diretto?? - capuanogio : ?? Bene ma non benissimo #Ibrahimovic (pure meno bene il ristoratore per quanto mi riguarda) - matteo252403661 : RT @SimoneCristao: Zlatan #Ibrahimovic non ha pranzato in alcun ristorante, è stato poco più di un’ora nel locale chiuso per discutere di b… - Jurgen__K : 'Ibrahimovic espulso ingiustamente' 'Ibrahimovic paparazzato al ristorante in zona rossa' 'Tutto questo perché dia… -