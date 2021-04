“Guardate dov’è” Furia Massimo Giletti | lo ha fatto in diretta Con tanto di immagini

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un’apertura di puntata al vetriolo, quella della scorsa messa in onda dia Non è l’Arena. Unacall-to-action dal formato non convenzionalemente rivolta al Ministro della Salute Roberto Speranza. Da qualche tempo a questa parte, infatti, il conduttore di La7 sta tentando di ricevere come ospite il capo del dicastero che, a detta di, non ha mai raccolto l’invito. In piena, dunque,ha optato per una direttività inedita finalizzata a capire il motivo dei rifiuti. In apertura di trasmissione il ministro della Salute è sì comparso sullo schermo di Non è l’Arena, ma in una ripresa di un suo intervento a Che tempo che fa, mentre era ospite del collega Fabio Fazio. ...