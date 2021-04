Golf: The Masters, Matsuyama primo giapponese a vincere un major (Di lunedì 12 aprile 2021) Hideki Matsuyama vince l'Augusta Masters ed entra nella storia del Golf, come primo giapponese a vincere un major. Il 29enne ha conquistato ieri la giacca verde dell'85ma edizione del torneo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Hidekivince l'Augustaed entra nella storia del, comeun. Il 29enne ha conquistato ieri la giacca verde dell'85ma edizione del torneo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Golf: The Masters, il 29enne #Matsuyama è il primo giapponese a vincere un major. Molinari chiude solo 52mo ad Aug… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Golf: The Masters, il 29enne #Matsuyama è il primo giapponese a vincere un major. Molinari chiude solo 52mo ad Augusta h… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Golf: The Masters, il 29enne #Matsuyama è il primo giapponese a vincere un major. Molinari chiude solo 52mo ad Augusta h… - ele_marzetto : RT @ilovelouislime: *infartino perchè niall twitta* *tweet sul golf come al solito* *bestemmia* No ok tagliamo quest'ultima parte I vote #… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Golf: The Masters, il 29enne #Matsuyama è il primo giapponese a vincere un major. Molinari chiude solo 52mo ad Augusta h… -