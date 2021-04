Facebook sa che i politici manipolano i cittadini e lo permette (Di lunedì 12 aprile 2021) Facebook è nei guai e ad avercelo messo e il The Guardian tramite un’inchiesta che rivela come il social di Zuckerberg abbia consentito ai leader politici di manipolare e ingannare i cittadini e di molestare gli oppositori sapendo quello che stava succedendo. I tentativi di manipolazione ci sono stati in tutto il mondo ma Facebook, come rivela la documentazione del The Guardian, ha trattato solamente quelli mediaticamente rilevanti. Accade così che il contrasto alla manipolazione politica su Facebook ci sia stato in paesi come Stati Uniti, Corea del Sud, Taiwan, Polonia e – più in generale – tutti i paesi ricchi. Tutti i casi di manipolazione politica Facebook segnalati – e quindi perfettamente noti a chi ha potere decisionale all’interno dell’azienda – che invece riguardavano paesi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021)è nei guai e ad avercelo messo e il The Guardian tramite un’inchiesta che rivela come il social di Zuckerberg abbia consentito ai leaderdi manipolare e ingannare ie di molestare gli oppositori sapendo quello che stava succedendo. I tentativi di manipolazione ci sono stati in tutto il mondo ma, come rivela la documentazione del The Guardian, ha trattato solamente quelli mediaticamente rilevanti. Accade così che il contrasto alla manipolazione politica suci sia stato in paesi come Stati Uniti, Corea del Sud, Taiwan, Polonia e – più in generale – tutti i paesi ricchi. Tutti i casi di manipolazione politicasegnalati – e quindi perfettamente noti a chi ha potere decisionale all’interno dell’azienda – che invece riguardavano paesi ...

