DAZN finisce nel mirino del codacons, richiesta immediata degli indennizzi (Di lunedì 12 aprile 2021) DAZN nel mirino del codacons L’avvocato del codacons Gianluca Di Ascenzo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 aprile 2021)neldelL’avvocato delGianluca Di Ascenzo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ImpieriFilippo : RT @1411nico: La #LegaSerieA scrive a #DAZN per avere garanzie dopo i problemi di ieri. Qua finisce malissimo. Tipo come Premium con la Cha… - 1411nico : La #LegaSerieA scrive a #DAZN per avere garanzie dopo i problemi di ieri. Qua finisce malissimo. Tipo come Premium… - massimobenedet3 : @DAZN_IT Finisce che non l’abbiamo vista - Thetruelorydido : Finisce la partita (sofferta nel finale) Inter Cagliari 1-0 ?????? Si torna a +11 #FORZAINTER #capolista #intercagliari #DAZN #forzainter - sghi29 : RT @1411nico: Ah strano perché mi dicevano che erano gli italiani che non sapevano usare le attrezzature digitali... Trovate una soluzione… -