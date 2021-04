Costa critica Salvini: 'La contrapposizione sulle riaperture genera solo tensioni' (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche i colleghi di area centro destra non sopportano più le continue esternazioni di Matteo Salvini sull'operato del governo nella gestione della pandemia e soprattutto sulle riaperture che il leader ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche i colleghi di area centro destra non sopportano più le continue esternazioni di Matteosull'operato del governo nella gestione della pandemia e soprattuttoche il leader ...

Advertising

globalistIT : Se lo dicono perfino i suoi alleati di centro-destra... #Salvini #riaperture #alleati - NikiIBarbaro : @sciallao @90ordnasselA @StefanoDonati27 Eriksen = Rui Costa vuol dire che non solo non conosci Eriksen, ma non sei… -