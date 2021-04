Chi si mette alla guida dopo una call è più distratto (Di lunedì 12 aprile 2021) . Stravolti, apatici, decisamente poco concentrati: come se fossimo degli zombi, o meglio zoom zombie. È così che racconta gli automobilisti in tempi di pandemia il Distracted Driving report: lo studio annuale di Root Insurance che analizza le cause che ci rendono più distratti alla guida e quindi potenzialmente più pericolosi. La prima? Le videochiamate: il 54% dei partecipanti allo studio (effettuato su 1800 adulti in 29 stati americani) ha dichiarato di avere seri problemi di concentrazione in auto dopo aver partecipato a una videoconferenza. I più colpiti sono i giovanissimi della Generazione Z (87%) e i Millenial (88%), che poi sono gli stessi che hanno riferito di usare più frequentemente il cellulare da quando c'è la pandemia. In generale, lo studio conferma un aumento generalizzato dei device elettronici anche ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) . Stravolti, apatici, decisamente poco concentrati: come se fossimo degli zombi, o meglio zoom zombie. È così che racconta gli automobilisti in tempi di pandemia il Distracted Driving report: lo studio annuale di Root Insurance che analizza le cause che ci rendono più distrattie quindi potenzialmente più pericolosi. La prima? Le videochiamate: il 54% dei partecipanti allo studio (effettuato su 1800 adulti in 29 stati americani) ha dichiarato di avere seri problemi di concentrazione in autoaver partecipato a una videoconferenza. I più colpiti sono i giovanissimi della Generazione Z (87%) e i Millenial (88%), che poi sono gli stessi che hanno riferito di usare più frequentemente il cellulare da quando c'è la pandemia. In generale, lo studio conferma un aumento generalizzato dei device elettronici anche ...

