Biden sull' afroamericano ucciso a Minneapolis | ' Serve una indagine piena'

Advertising

TommyBrain : Biden e la crisi Usa. Tempesta sull'America' - IacobellisT : Biden e la crisi Usa. Tempesta sull'America' - globalistIT : La condanna del presidente #Biden #Minneapolis #Indagine - GenerosoAndria : Segnalo l’editoriale di #ChristianRocca su #Biden (col giudizio sull’atlantismo di #LuigiDiMaio, già anti-Nato, ant… - Atlantismo1949 : RT @RaimondoFabbri: #AmericanJobsPlan #BuildBackBetter Dall'ultimo numero di 'A Stelle e Strisce', newsletter di @Geopoliticainfo su area U… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden sull

New York , 12 apr 22:03 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha promesso "un'indagine completa"'uccisione di Daunte Wright, afroamericano morto per mano della polizia di Minneapolis, ma fa anche appello alla calma, sottolineando che "niente ...Joepromette che "un'indagine piena", ma rivolge un appello alla calma, affermando che "... ha detto il presidente rispondendo alle domande di giornalisti'omicidio di Daunte Wrights, ...Svolta storica negli Stati Uniti. Joe Biden intende scegliere, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, una donna come segretario dell’Esercito. Lo rivela Politico, citando due fonti informa ...Il presidente degli Stati Uniti ha anche rivolto un appello alla calma, affermando che "niente giustifica violenze o saccheggi" ...