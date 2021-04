Bafta 2021 | ecco tutti i vincitori della nuova edizione degli Oscar inglesi

(Di lunedì 12 aprile 2021) La premiazione dei, gliper eccellenza alla loro 74esima, si è conclusa al Royal Albert Hall. La kermesse cinematografica è stata suddivisa in due parti, con i primi otto premi assegnati sabato 10 aprile e gli altri diciassette durante la cerimonia dell'11 aprile. Il successo di Nomadland: Chloé Zao domina iNomadland, il nuovo film candidato aglidi Chloé Zao, ha confermato il suo successo: il regista cinese, già vincitore di un Leone D'Oro e di un Golden Globe, porta a casa le categorie più importanti dei premi. Miglior regia, miglior attrice protagonista e miglior film sono i premi conquistati da Nomadland. Il premio come miglior attore britannico è ...

Ieri sera, la conferma: Nomadland ha trionfato ai Awards, i premi del cinema britannico ... già Leone d'Oro a Venezia lo scorso anno, vincitore ai Golden Globes e in gara per l'Oscar, si è ... Sono stati assegnati i BAFTA, ovvero gli Oscar inglesi. A trionfare è stato il film Nomadland e a sorpresa Anthony Hopkins come miglior attore protagonista.