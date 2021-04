Ascolti TV | Domenica 11 aprile 2021 Sorpresa | Avanti Un Altro 17 6% batte La Compagnia del Cigno 17%

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladel2 Nella serata di ieri,11, su Rai1 in prima visione Ladel2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5UnPure di Sera ha raccolto dal video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa ha raccolto dal video 000 spettatori (%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori (%). Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones è stato visto da .000 spettatori con ...

davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 11 aprile 2021. Avanti Un Altro (17.6%) batte La Compagnia del Cigno (17%) - AgoCannella : BOOM DI ASCOLTI per il debutto di #Avantiunaltropuredisera che supera 4.109.000 e il e il 17.59% di share!!! Merit… - fabiofabbretti : Partenza a razzo per #AvantiUnAltro che si prende la domenica sera con 4,1 milioni di spettatori e il 17.6% di shar… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021: La compagnia del cigno 2, Che tempo che fa, Avanti un altro pure di sera, dati… - emibonafede20 : RT @DarioL46: Avanti un altro, programma che rappresenta a pieno una tv commerciale. Finalmente la domenica sera di canale5 ritorna ad ave… -

Tv11 aprile 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti ...L'attesa è finita, torna su Rai 1 una serie tv che nella prima stagione è stata campione d'. Ci riferiamo a La Compagnia del Cigno 2, che partirà dall'11 aprile in prima serata su ......Ascolti tv 11 aprile: chi ha vinto la gara di share ieri sera? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri domenica 11 aprile.