Ventuno minatori intrappolati in Cina a causa di una inondazione: bloccati a 1.200 metri sotto terra (Di domenica 11 aprile 2021) minatori della Cina rimasti bloccati nello Xinjiang a ben 1.200 metri di profondità a causa di una inondazione. Otto sono stati tratti in salvo. PECHINO – Nuovo problema in Cina legato alle miniere. Ventuno operai sono infatti rimasti bloccati a 1.200 metri di profondità a causa di un’inondazione. minatori bloccati a 1.200 metri di profondità L’incidente si è verificato sabato nel sito di Fengyuan, nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. I lavoratori della miniera di carbone erano all’opera quando sono rimasti intrappolati. Otto dei 29 coinvolti sono stati soccorsi e recuperati grazie all’uso delle ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021)dellarimastinello Xinjiang a ben 1.200di profondità adi una. Otto sono stati tratti in salvo. PECHINO – Nuovo problema inlegato alle miniere.operai sono infatti rimastia 1.200di profondità adi un’a 1.200di profondità L’incidente si è verificato sabato nel sito di Fengyuan, nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. I lavoratori della miniera di carbone erano all’opera quando sono rimasti. Otto dei 29 coinvolti sono stati soccorsi e recuperati grazie all’uso delle ...

Advertising

news_mondo_h24 : Ventuno minatori intrappolati in Cina a causa di una inondazione: bloccati a 1.200 metri sotto terra - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Ventuno minatori bloccati in una miniera allagata in #Cina: 'Alcuni sono a 1.200 metri sottoterra' - UnioneSarda : Ventuno minatori bloccati in una miniera allagata in #Cina: 'Alcuni sono a 1.200 metri sottoterra' - teletext_ch_it : Cina: ventuno minatori bloccati - perfumealibro : RT @leggoit: Ventuno minatori intrappolati in una miniera di carbone in Cina -