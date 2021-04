Vaccini, si procede (in fretta) solo per fasce d'età. In arrivo J&J e nuove dosi degli altri famaci (Di domenica 11 aprile 2021) La Lombardia aggiusta il passo, il Lazio (Regione modello) da domani prenota i sessantenni. Oltre ai guai sui dati, in Sicilia 80% di rinunce per AstraZeneca Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 aprile 2021) La Lombardia aggiusta il passo, il Lazio (Regione modello) da domani prenota i sessantenni. Oltre ai guai sui dati, in Sicilia 80% di rinunce per AstraZeneca

Advertising

Ettore572 : Vaccini, stop alle somministrazioni per gli insegnanti. Con la nuova scala delle priorità, il commissario ha esclus… - mludodc : RT @ilgiornale: Con la nuova scala delle priorità, il commissario ha escluso dai soggetti da vaccinare gli insegnanti che non hanno compiut… - ilgiornale : Con la nuova scala delle priorità, il commissario ha escluso dai soggetti da vaccinare gli insegnanti che non hanno… - franpiace : @fabIan41150567 @pietro00112 @RegLombardia Vi leggo qua sopra e mi compiaccio di vivere nella @RegioneLazio dove al… - nuovaferrara : Da lunedì via alle prenotazioni per la fascia 70-74 anni anche a #Ferrara Nuova fascia anagrafica per estendere l'i… -