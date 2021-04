Un Posto al Sole | anticipazioni | Simon Grechi si unisce al cast della soap partenopea

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 11 aprile 2021)Da questa settimana, un volto conosciuto dal pubblico televisivo sarà parte integrante di Unal. L’attore(pseudonimo die Falsaperla), concorrente nella sesta edizione di Grande Fratello e interprete di varie fiction come Carabinieri, Le Tre Rose di Eva e la più recente Scomparsa, entrerà infatti a far parte delnel ruolo del misterioso Pietro Abbate, un uomo che interagirà in primis con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), destando i suoi sospetti nella delicata e controversa questione legata ai sabotaggi dei Cantieri Palladini-Flegrei. Ecco ledelle puntate in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ...