Tragedia nel torinese | uccide la moglie | il figlio | i padroni di casa e tenta il suicidio È grave

(Di domenica 11 aprile 2021) Una domenica che si tinge dinel: un uomo ha ucciso la, il, idie poi hato il. Ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni; sul caso indagano i carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea che stanno ricostruendo le dinamiche dei fatti.nele altre due persone Teatro dellala cittadina di Rivarolo Canavese, è lì che un uomo di 83 anni, Renzo Tarabella, con una pistola regolarmente detenuta, ha ucciso laRosaria Valovatto di 70, ildisabile Wilson ...

Advertising

Mov5Stelle : Le 140 vittime del disastro del traghetto #MobyPrince nel 10 aprile 1991 sono una ferita tra le più profonde della… - ammaiFiamma : @blade_runner68 @ThePuni16830747 @Roma Pensa io che quando non vado a piedi vado in bici. Il bordo strada con le vo… - infoitinterno : Tragedia nel Torinese: pensionato uccide la moglie, il figlio, i padroni di casa e si spara - news_bz : ?? A Rivarolo Canavese un pensionato uccide moglie, figlio disabile e i due coniugi proprietari di casa. Poi si spar… - Melissa47158967 : Olivia Rios - ? Tragedia nel Torinese: pensionato uccide la moglie, il figlio, i padroni di casa e si spara - -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

Anche se c'è chi vorrebbe sabotare un'inchiesta esplosiva, che serve a fare luce sullache ... ci sono provvedimenti conseguenti mai attuati; un rapporto dell'Oms sulle carenze dell'Italia...... un bagnoVoltaren per rimediare all'affaticamento muscolare degli adduttori. La vera, però, succede le volte in cui grufolando tra i ripiani della dispensa, alla ricerca di qualche ...6.35 Strage in casa,4 morti. Grave l'omicida Ha sparato, e ucciso, la moglie, il fi- glio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abita- zione. E, all'arrivo dei carabinieri, s ...“In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania, ieri pomeriggio, il presidente della Regione Nello Musumeci, in sede di conferenza s ...