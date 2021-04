Tina Cipollari, i fan la supplicano: “Torna presto a Uomini e Donne” (Di domenica 11 aprile 2021) Tina Cipollari, continua la sua assenza al dating show “Uomini e Donne”. I fan sperano di vederla presto di nuovo protagonista. I dettagli Sono ormai tanti i giorni di assenza… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021), continua la sua assenza al dating show “”. I fan sperano di vederladi nuovo protagonista. I dettagli Sono ormai tanti i giorni di assenza… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MikyS03 : @nico_lai93 Oggi mood Tina cipollari. Cioè nerissimo - zazoomblog : Tina Cipollari fan in rivolta sui social: “Tina torna presto a Uomini e Donne o…” - #Cipollari #rivolta #social: #… - androiden987 : Ma solo io penso che Tina Cipollari e Gemma sarebbero più competenti di Stash e Stefano a dare dei giudizi? #Amici20 - WowNotizie : Giorgio Manetti e Tina Cipollari fotografati insieme lontani da Uomini e Donne. Un incontro particolare - nadia_vettore : @gioveron Non capisco lo stupore per una signora che ha portato alle luci della ribalta signore come Tina Cipollari… -