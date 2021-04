Taekwondo | Europei 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 11 aprile

Advertising

ItaliaTeam_it : ANCORA SUL PODIO A SOFIA! ?? Nella categoria -80 kg Simone Alessio BRONZO agli Europei di taekwondo! RT e andiamo… - Coninews : MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg!… - Eurosport_IT : Applausi per Simone Alessio! L'azzurro classe 2000 si prende il bronzo agli Europei! ????????? - Walter14854505 : RT @Coninews: MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg! ?????? #tkdS… - siciliafita : RT @ItaliaTeam_it: ANCORA SUL PODIO A SOFIA! ?? Nella categoria -80 kg Simone Alessio BRONZO agli Europei di taekwondo! RT e andiamooooo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Europei

Seconda medaglia per gli azzurri aglidia Sofia. Dopo il bronzo di ieri, con Crescenzi nei 63 kg, sul podio sale Simone Alessio nella categoria 80 kg. Il cammino dell'azzurro campione del mondo verso il podio parte dai ...Altra medaglia per l'Italia delagliin corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare il bronzo continentale nella categoria olimpica dei - 80 kg è stato Simone Alessio che ha ceduto in semifinale al russo Maksim ...Dopo le prime tre giornate di gare, giungono al termine gli Europei 2021 di taekwondo in corso di svolgimento a Sofia. Anche oggi saranno quattro le categorie di peso impegnate, due al maschile (-87 k ...Seconda medaglia per gli azzurri agli Europei di taekwondo a Sofia. Dopo il bronzo di ieri, con Crescenzi nei 63 kg, sul podio sale Simone Alessio nella categoria 80 kg. Il cammino dell’azzurro ...