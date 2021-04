Strage nel Torinese | pensionato uccide la moglie | il figlio | i padroni di casa e poi si spara

(Di domenica 11 aprile 2021) Tragedia a Rivarolo Canavese, nella, ildisabile e i proprietari die poi sia Rivarolo Canavese, nel, dove unha ucciso la, ildisabile, idie poi ha tentato il suicidio con un colpo di pistola. L’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in gravi condizioni.nella, ile i proprietari die poi siLa tragedia è ...

Torinese. Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in ......un percorso straordinario di lotta ed impegno in questa vicenda maledetta di unache non ha nessun responsabile". Così il sindaco Livorno Luca Salvetti nella Sala del Consiglio Comunale,...L'assassino è Renzo Tarabella di 83 anni. Ha ucciso con la sua pistola semiautomatica calibro 21 la moglie Rosaria Valovatto, 79 anni, e il figlio Wilson di 51. Poi ha sparato contro i vicini di casa ...Un gesto folle e terribile quello di un uomo ultraottantenne che fa una strage nella notte uccidendo 4 persone ...