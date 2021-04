Spagna, aggressione in carcere: Igor il russo manda in ospedale 5 persone (Di domenica 11 aprile 2021) E' detenuto nella prigione di Duenas, in Spagna, e in quel carcere ha cercato di ferire un funzionario colpendolo con due piastrelle e ha mandato in ospedale cinque persone. L'aggressore è Norbert ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) E' detenuto nella prigione di Duenas, in, e in quelha cercato di ferire un funzionario colpendolo con due piastrelle e hato incinque. L'aggressore è Norbert ...

