Se anche la RAI confonde il calcio maschile e femminile… (Di domenica 11 aprile 2021) Senza sollevare alcun dubbio sulla professionalità e sull’attenzione che la Rai ha avuto e sta avendo per questa nuova “stagione” del calcio femminile e essendo assolutamente consapevoli che solo “chi non fa, non sbaglia”, ci è venuta spontanea una riflessione scorgendo una svista sul sito ufficiale di raisport.it. Quante volte abbiamo sentito parlare di parità, di diritti, di professionismo. Quante volte le calciatrici hanno cercato di raccontare il loro calcio, le loro paure, i loro desideri per il futuro, il loro voler essere definitivamente considerate atlete professioniste. E non parliamo solo dell’Italia. Parliamo di un movimento che coinvolge tutti gli stati, tutte le nazionali. A partire dalle campionesse del mondo degli Stati Uniti d’America, per passare a nazionali europee ed extraeuropee. La battaglia culturale E’ una battaglia che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Senza sollevare alcun dubbio sulla professionalità e sull’attenzione che la Rai ha avuto e sta avendo per questa nuova “stagione” delfemminile e essendo assolutamente consapevoli che solo “chi non fa, non sbaglia”, ci è venuta spontanea una riflessione scorgendo una svista sul sito ufficiale di raisport.it. Quante volte abbiamo sentito parlare di parità, di diritti, di professionismo. Quante volte le calciatrici hanno cercato di raccontare il loro, le loro paure, i loro desideri per il futuro, il loro voler essere definitivamente considerate atlete professioniste. E non parliamo solo dell’Italia. Parliamo di un movimento che coinvolge tutti gli stati, tutte le nazionali. A partire dalle campionesse del mondo degli Stati Uniti d’America, per passare a nazionali europee ed extraeuropee. La battaglia culturale E’ una battaglia che ...

Advertising

TvTalk_Rai : Il solo con vero il dono dell'ubiquità in tv. Il solo ad aver condotto in Rai e Mediaset, a volte anche nella stess… - TvTalk_Rai : Mettiti nei panni di un intervistatore e fai una domanda su passato, presente o futuro televisivo di @TommasoZorzi.… - soteros1 : RT @MarcoCiarmatori: Ha ragione Il RDC andrebbe esteso anche a quei giornalisti incapaci e faziosi che contribuiscono con la loro superbia… - eliogrilli1 : RT @PinoFrisoli: Il 5 aprile 1977 la Rai trova l'accordo con la Lega Calcio che permette, da domenica 10 aprile, giorno di Pasqua, al secon… - AnnaP1953 : RT @molumbe: Poco fa Bassetti sulla Rai ha sostenuto che “il plasma iperimmune non funziona nei casi gravi e tardivi” mentre i monoclonali… -

Ultime Notizie dalla rete : anche RAI Alessio Boni/ 'La compagnia del cigno 2? Cambio enorme rispetto alla prima stagione' ...e c'è grande curiosità di conoscere come si evolverà la storia del fortunato successo targato Rai. ... Carlotta Natoli e Claudia Potenza/ "Ne La Compagnia del Cigno reciterà anche Gabbani" ALESSIO BONI E ...

Malika cacciata di casa perché gay: Elodie e Fedez con lei. Raccolti oltre 20mila euro Una vicenda andata in onda anche su Rai Uno nel pomeriggio di sabato 10 aprile. Elodie ha rilanciato sulle sue storie in Instagram la campagna di Gofundme per aiutare economicamente Malika, che deve ...

A ''O anche no'' Erika Stefani, ministra per la disabilità RAI - Radiotelevisione Italiana Spazio, 60 anni fa il volo di Gagarin Il primo uomo che andò nello spazio, Jurij Gagarin aprì una strada che poi portò l'umanità molto lontano. "Adesso sulla Luna", "Avanti verso i pianeti", si leggeva sui cartelli che nel 1961 accoglieva ...

Gentili: “Conte è dentro quest'Inter. Tutti coinvolti” Bruno Gentili, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni della RAI, durante la messa in onda di A tutta rete, commentando il momento magico dell'Inter e dei meriti ...

...e c'è grande curiosità di conoscere come si evolverà la storia del fortunato successo targato. ... Carlotta Natoli e Claudia Potenza/ "Ne La Compagnia del Cigno reciteràGabbani" ALESSIO BONI E ...Una vicenda andata in ondasuUno nel pomeriggio di sabato 10 aprile. Elodie ha rilanciato sulle sue storie in Instagram la campagna di Gofundme per aiutare economicamente Malika, che deve ...Il primo uomo che andò nello spazio, Jurij Gagarin aprì una strada che poi portò l'umanità molto lontano. "Adesso sulla Luna", "Avanti verso i pianeti", si leggeva sui cartelli che nel 1961 accoglieva ...Bruno Gentili, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni della RAI, durante la messa in onda di A tutta rete, commentando il momento magico dell'Inter e dei meriti ...