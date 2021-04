Roma | Mancini | «Che emozione essere capitano Ajax | pronti a lottare»

(Di domenica 11 aprile 2021) Gianluca, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Gianluca, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo avuto però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provata. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo di partita in partita. La fascia diè un’unica anche pensando a chi ha indossato la fascia della, ero molto ansioso per la prima da».– «L’Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo alla partita più importante della ...

Commenta per primo Il difensore dellaGianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Bologna. 'Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo avuto però particolari rischi e dopo ...- Laritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie alla rete di ...ROMA (ITALPRESS) - Una Roma, con diversi titolari a riposo in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, soffre contro il Bologna ma torna a vincere in campionato dopo oltr ...Alla fine strappa la sufficienza come tutta la retroguardia della Roma. Mancini 6.5: sicuramente il migliore del reparto con interventi precisi, nessuna sbavatura e una marcatura asfissiante su ...