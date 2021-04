Roma, l’appartamento ATER “stupefacente”: usato come deposito per la droga (Di domenica 11 aprile 2021) I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, durante i quotidiani servizi preventivi, hanno arrestato un uomo Romano di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. l’appartamento per la droga L’uomo, residente nella zona di Fidene, nel corso di un controllo scattato in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento ubicato in uno stabile di proprietà dell’A.T.E.R., attualmente in disuso, al cui interno sono stati trovati 132 grammi di cocaina e una decina di dosi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) I Carabinieri della StazioneSan Basilio, durante i quotidiani servizi preventivi, hanno arrestato un uomono di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.per laL’uomo, residente nella zona di Fidene, nel corso di un controllo scattato in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento ubicato in uno stabile di proprietà dell’A.T.E.R., attualmente in disuso, al cui interno sono stati trovati 132 grammi di cocaina e una decina di dosi di hashish. Laè stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

