Quasi tutta Italia zona arancione da domani, a scuola 8 studenti su 10 (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani, lunedì 12 aprile, Quasi tutta Italia sarà zona arancione. Sono solo 4 le regioni – Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta – che restano o passano in zona rossa, con regole e divieti più restrittivi per scuola, spostamenti e categorie di negozi per contenere la diffusione del coronavirus. ‘Promosse’ invece in zona arancione ci sono Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. All’interno delle varie regioni è possibile che ci siano delle zone rosse, come ad esempio in Toscana dove Firenze e Prato sono rosse. Il cambio di colore delle regioni è arrivato dopo i dati del consueto monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) Da, lunedì 12 aprile,sarà. Sono solo 4 le regioni – Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta – che restano o passano inrossa, con regole e divieti più restrittivi per, spostamenti e categorie di negozi per contenere la diffusione del coronavirus. ‘Promosse’ invece inci sono Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. All’interno delle varie regioni è possibile che ci siano delle zone rosse, come ad esempio in Toscana dove Firenze e Prato sono rosse. Il cambio di colore delle regioni è arrivato dopo i dati del consueto monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della ...

