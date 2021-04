Pelé a ‘Che tempo che fa’: “Maradona? Scherzavamo e mi diceva di essere il migliore, ma io segnavo anche di testa… “ (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole dell'ottantenne campione brasiliano.Direttamente dal Brasile, Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, è intervenuto nella popolare trasmissione TV "Che tempo che fa" per rispondere alle domande el noto giornalista Fabio Fazio. Apparso in splendida forma dopo i problemi di salute che hanno tenuto in apprensione tutto il mondo del calcio, il noto ex calciatore e campione del mondo con la Nazionale carioca, ha colto l'occasione per rivivere i momenti più belli della sua carriere calcistica. Tra i temi trattai dalla leggenda brasiliana quello relativo al rapporto con la sua selezione, ma anche quello sul rapporto con Maradona e sulle problematiche globali legate al Coronavirus.IL LEGAME CON LA SELECAO - "I momenti più belli con il Brasile? Difficile rispondere. Il primo Mondiale, quello del ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole dell'ottantenne campione brasiliano.Direttamente dal Brasile, Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come, è intervenuto nella popolare trasmissione TV "Cheche fa" per rispondere alle domande el noto giornalista Fabio Fazio. Apparso in splendida forma dopo i problemi di salute che hanno tenuto in apprensione tutto il mondo del calcio, il noto ex calciatore e campione del mondo con la Nazionale carioca, ha colto l'occasione per rivivere i momenti più belli della sua carriere calcistica. Tra i temi trattai dalla leggenda brasiliana quello relativo al rapporto con la sua selezione, maquello sul rapporto cone sulle problematiche globali legate al Coronavirus.IL LEGAME CON LA SELECAO - "I momenti più belli con il Brasile? Difficile rispondere. Il primo Mondiale, quello del ...

Advertising

annatrieste : Un minuto di raccoglimento per il sampdoriano #fabiofazio che oggi ha abbuscato due a zero col Napoli e allora invi… - chetempochefa : 'La cosa più importante in questo momento è non dimenticare che tutti noi siamo esseri umani e dobbiamo rispettarci… - chetempochefa : “Ringrazio Rivera perché tutte le volte che parla io mi commuovo. Rivera ha detto sempre queste riguardo me. Lui gi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pelé da Fazio: 'Volevo solo diventare forte come mio papà' #chetempofa #pelé - TommasinoB : RT @annatrieste: Un minuto di raccoglimento per il sampdoriano #fabiofazio che oggi ha abbuscato due a zero col Napoli e allora invita Pelè… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé ‘Che Buon compleanno Bruno Barbieri Sky Tg24