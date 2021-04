Morto principe Filippo, il messaggio commosso del figlio Carlo: “Persona speciale, devota alla Regina e al Paese. Ci mancherà molto” (Di domenica 11 aprile 2021) Un breve messaggio commosso alla Nazione per ricordare l’importante che il principe Filippo ha avuto all’interno della Famiglia Reale. Così il principe Carlo è intervenuto nel pomeriggio di sabato, in una breve dichiarazione alla stampa per rendere omaggio al padre, il duca di Edimburgo, Morto venerdì. “Mio padre negli ultimi 70 anni, ha reso un servizio rimarchevole e devoto alla Regina, alla mia famiglia e al Paese e anche a tutto il Commonwealth – ha detto l’erede al trono Britannico – Come potete immaginare a me e alla mia famiglia mancherà enormemente”. Poi ha continuato: “Era una Persona molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Un breveNazione per ricordare l’importante che ilha avuto all’interno della Famiglia Reale. Così ilè intervenuto nel pomeriggio di sabato, in una breve dichiarazionestampa per rendere omaggio al padre, il duca di Edimburgo,venerdì. “Mio padre negli ultimi 70 anni, ha reso un servizio rimarchevole e devotomia famiglia e ale anche a tutto il Commonwealth – ha detto l’erede al trono Britannico – Come potete immaginare a me emia famigliaenormemente”. Poi ha continuato: “Era una...

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - tpwkinlannister : RT @eternita_l: Mi state dicendo che il principe Filippo è morto e ha lasciato sola la regina Elisabetta dopo più di 70 anni di matrimonio… - delpierosheart : RT @StefanoGuerrera: raga scusatemi ma non mi piacciono per un cazzo le battute sul principe Filippo morto e se per questo non mi facevano… -