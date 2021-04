Milinkovic piega il Verona al 92' | la Lazio non molla

(Di domenica 11 aprile 2021), la rincorsa Champions continua. La squadra di Inzaghi, rimasto a Roma in isolamento per aver contratto il coronavirus, supera ilal Bentegodi in pieno recupero grazie a un colpo di testa ...

La Gazzetta dello Sport

Poi, mentre tutto fa pensare al pareggio ecco la zuccata vincente di- Savic.A decidere la partita le rete di- Savic al 92'. In classifica i biancocelesti sono sesti con 55 punti e restano in piena corsa per un posto in Champions League, mentre i gialloblù sono ...Passi indietro rispetto a Cagliari. Certo la Lazio è decisamente un altro avversario ma il Verona fa poco, se non schierare una difesa attenta fino al gol di Milinkovic al 92' e una discreta parte di ...La squadra di Pirlo ha piegato per 3-1 in casa il Genoa ... Nel finale è arrivata però la rete della vittoria: a firmarla Milinkovic-Savic di testa al 92' su cross di Radu.