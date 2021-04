Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbica (Di domenica 11 aprile 2021) Il pm della procura di Firenze Giovanni Solinas ha aperto un fascicolo per violenza domestica sul caso di Malika, la ragazza di 22 anni di Castelfiorentino che ha raccontato di essere stata cacciata di casa dalla famiglia perché lesbica. La giovane, riporta il quotidiano La Nazione, ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Empoli, che sono dovuti intervenire quando Malika non è potuta più rientrare a casa perché era stata cambiata la serratura: a quel punto il pm Solinas ha disposto accertamenti. La 22enne a inizio gennaio è stata allontanata di casa dai genitori e dal fratello dopo aver rivelato loro il suo orientamento sessuale. In un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Il pm delladi Firenze Giovanni Solinas ha aperto un fascicolo persul caso di, la ragazza di 22 anni di Castelfiorentino che ha raccontato di essere statadidalla famiglia. La giovane, riporta il quotidiano La Nazione, ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Empoli, che sono dovuti intervenire quandonon è potuta più rientrare aera stata cambiata la serratura: a quel punto il pm Solinas ha disposto accertamenti. Laa inizio gennaio è stata allontanata didaie dal fratello dopo aver rivelato loro il suo orientamento sessuale. In un ...

