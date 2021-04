Locatelli | Si sta considerando di allungare l' intervallo tra la prima e la seconda dose

Leggi su agi

(Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Si stadi allungare l'tra lae laa 42 giorni e usare le dosi disponibili per aumentare il numero dei nuovi vaccinati". Lo ha dichiarato in una intervista alla Stampa Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. "Anche il CDC (l'agenzia federale americana) ha suggerito questa soluzione - spiega - in caso di necessità. Non credo si rischi poi di restare senza vaccini per i richiami, perché Pfizer e Moderna hanno dimostrato di saper rispettare gli impegni presi sulle forniture". Sul tema del possibile aumento dei rifiuti del vaccino AstraZeneca da parte di over 60 - dopo la circolare del ministero della Salute che ha indicato un suo uso 'preferenziale' in quella fascia di età - il coordinatore del Cts è convinto che ...