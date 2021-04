LIVE – Cantù-Trento 52-52, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) Acqua S.Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trento si sfidano nella 26° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I lombardi cercano una vittoria che possa dare una scossa alla loro classifica, mentre dall’altra parte i trentini sono in lotta per i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 19.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cantù-Trento 52-52 29? – 2 su 2 di Martin dalla lunetta: 52-54. 28? – Smith sale a quota 17 punti, poi la prima tripla messa a segno da Browne: 52-52. 25? – Punti numero 14 e 15 per Williams: 46-45. 25? – Terza tripla della sfida per Gaines: 44-40. 24? – Rimbalzo offensivo e canestro per Williams: c’è anche il libero aggiuntivo, 41-40. INTERVALLO FINE PRIMO QUARTO 9? – 3 su 3 di Smith dalla lunetta in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Acqua S.Bernardoe Dolomiti Energiasi sfidano nella 26° giornata del campionato diA1. I lombardi cercano una vittoria che possa dare una scossa alla loro classifica, mentre dall’altra parte i trentini sono in lotta per i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 19.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA52-52 29? – 2 su 2 di Martin dalla lunetta: 52-54. 28? – Smith sale a quota 17 punti, poi la prima tripla messa a segno da Browne: 52-52. 25? – Punti numero 14 e 15 per Williams: 46-45. 25? – Terza tripla della sfida per Gaines: 44-40. 24? – Rimbalzo offensivo e canestro per Williams: c’è anche il libero aggiuntivo, 41-40. INTERVALLO FINE PRIMO QUARTO 9? – 3 su 3 di Smith dalla lunetta in ...

