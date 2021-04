La Roma sorride: battuto il Bologna 1 - 0 (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo delle 18 della 30° giornata di Serie A che ha visto come protagoniste Roma e Bologna. Padroni di casa senza vittorie nelle ultime tre partite di campionato, ma reduci dall'ottima vittoria ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo delle 18 della 30° giornata di Serie A che ha visto come protagoniste. Padroni di casa senza vittorie nelle ultime tre partite di campionato, ma reduci dall'ottima vittoria ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma sorride La Roma sorride: battuto il Bologna 1 - 0 Nonostante la buona prestazione degli uomini di Mihajlovic, la Roma trova il gol al 43', alla sua prima vera azione: palla lunga per Borja Mayoral, Danilo salta nel tentativo di anticipare l'...

La Roma sorride: battuto il Bologna 1-0 Globalist.it La Roma sorride: battuto il Bologna 1-0 Una Roma cinica, nonostante vari cambi tra i titolari, trova i 3 punti all'Olimpico contro un buon Bologna. E ora testa all'Europa League ...

Diawara: “Campionato lungo, crediamo nella Champions” ROMA - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie al ...

