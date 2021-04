Incidenti stradali | 16enne muore nel Napoletano | due feriti

Advertising

Un 16enne è morto e due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Qualiano, nel Napoletano. Il conducente 19enne dell'autovettura, a bordo della quale era il 16enne con ...... 1) E' ormai cultura comune che in caso di vera emergenza ( arresto cardio - respiratorio, emorragie, gravio domestici, intossicazioni, corpi estranei nelle prime vie respiratorie ...Cannara (Perugia), 11 aprile 2021 - Incidente stradale questa mattina a Cannara, in località Fornaci. Per cause in corso di accertamento un'auto con una donna alla guida è uscita di strada e si è ...Un ragazzo di 16 anni morto, altri due ragazzi feriti e il diciannovenne alla guida arrestato per omicidio stradale: è il primo bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera a Qualiano, comune a nord ...