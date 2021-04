Il sindaco di Napoli contro il governatore campano: "Ordinanze inutili" (Di domenica 11 aprile 2021) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli torna all'attacco del governatore della Campania De Luca, criticando le centinaia di Ordinanze emanate. De Magistris contro De Luca: “Troppe Ordinanze inadeguate” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Luigi De Magistris,ditorna all'attacco deldella Campania De Luca, criticando le centinaia diemanate. De MagistrisDe Luca: “Troppeinadeguate” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Napoli Comunali a Napoli, cinque liste civiche in favore di Maresca: ora il pm è pronto a scendere in campo Allora le cose stanno così: Catello Maresca - il pm anticamorra - ha sciolto le riserve e sarà al 101% in campo: sarà il candidato sindaco con 5 liste civiche che lo stanno spingendo per conquistare Palazzo San Giacomo. E con ogni probabilità con il vento del centrodestra che soffierà forte per portarlo quanto più vicino alla ...

Comunali, Rosato: 'Napoli, il Pd punti alle primarie; per Italia Viva c'è Migliore' Ettore Rosato - vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Iv - voi renziani sul candidato sindaco di Napoli come vi muoverete? In solitaria, in coalizione o cosa?

Bassolino candidato sindaco di Napoli: «Recovery, più attenzione al Sud» ilmattino.it De Magistris contro De Luca: “Troppe ordinanze inadeguate” Luigi De Magistris, sindaco di Napoli torna all'attacco del governatore della Campania De Luca, criticando le centinaia di ordinanze emanate.

