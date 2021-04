‘Gocce di Luce’, cortometraggio con Beppe Carletti, in nomination al Premio Sorriso Rai Cinema Channel (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – C’è anche il cortometraggio “Gocce di Luce“, della regista Silvia Monga, tra le opere in nomination del Premio Sorriso Rai Cinema Channel inserito nell’ambito del ‘Festival Tulipani di seta nera’. L’opera, ambientata durante il lockdown e quindi incentrata sul coronavirus, vede nel cast anche il fondatore e leader dei Nomadi, Beppe Carletti. Il cortometraggio racconta di un ragazzo che vive con il nonno e il fratello e che, in attesa che ritorni la madre, si incuriosisce a osservare la quotidianità di una ragazza che abita nella palazzina di fronte. Alcuni dettagli lo faranno innamorare di lei e non cambierà i propri sentimenti nonostante un aspetto triste e doloroso. Beppe Carletti interpreta ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – C’è anche il“Gocce di Luce“, della regista Silvia Monga, tra le opere indelRaiinserito nell’ambito del ‘Festival Tulipani di seta nera’. L’opera, ambientata durante il lockdown e quindi incentrata sul coronavirus, vede nel cast anche il fondatore e leader dei Nomadi,. Ilracconta di un ragazzo che vive con il nonno e il fratello e che, in attesa che ritorni la madre, si incuriosisce a osservare la quotidianità di una ragazza che abita nella palazzina di fronte. Alcuni dettagli lo faranno innamorare di lei e non cambierà i propri sentimenti nonostante un aspetto triste e doloroso.interpreta ...

Advertising

limongiuseppe : Se cade il silenzio lo tiro su Con il rumore della voce Sul vetro condensato mi specchio un po' Tra le corsie delle… - holdmehharry : sono arrivata a casa per miracolo perché mi sentivo svenire e dopo dieci gocce di csanacs vedo la luce ovvero spero… - denny_denny2222 : RT @CircusRedTicket: Infinite gocce tempestano le fragili trame, come ragnatele dopo la violenta burrasca attendiamo uno spiraglio di luce… - MichaelGiulian2 : RT @CircusRedTicket: Infinite gocce tempestano le fragili trame, come ragnatele dopo la violenta burrasca attendiamo uno spiraglio di luce… - MagFra9 : RT @CircusRedTicket: Infinite gocce tempestano le fragili trame, come ragnatele dopo la violenta burrasca attendiamo uno spiraglio di luce… -