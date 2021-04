Gli Uffizi ricordano Kirsten Aschengreen Piacenti (Di domenica 11 aprile 2021) Le Gallerie degli Uffizi ricordano la storia dell’arte Kirsten Aschengreen Piacenti: presto sarà organizzata una cerimonia nella Sala Bianca di Palazzo Pitti Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa, il 9 aprile, di Kirsten Aschengreen Piacenti, dal 1 ottobre 1974… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Le Gallerie deglila storia dell’arte: presto sarà organizzata una cerimonia nella Sala Bianca di Palazzo Pitti Il direttore delle Gallerie degli, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa, il 9 aprile, di, dal 1 ottobre 1974… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Amanda_R66 : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi esprimono cordoglio per la scomparsa di Kirsten Aschengreen Piacenti, direttrice del Museo degli Argenti (… - gregori_lu : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi esprimono cordoglio per la scomparsa di Kirsten Aschengreen Piacenti, direttrice del Museo degli Argenti (… - giampabe : RT @1205fiorella: @FrancyP_ @tomasomontanari Ma perché Montanari è di sinistra? Io so che è uno che ambiva a dirigere gli Uffizi ma Renzi n… - CittadinidiTwtt : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi esprimono cordoglio per la scomparsa di Kirsten Aschengreen Piacenti, direttrice del Museo degli Argenti (… - UffiziGalleries : Gli #Uffizi esprimono cordoglio per la scomparsa di Kirsten Aschengreen Piacenti, direttrice del Museo degli Argent… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Uffizi Imminente riapertura dei Musei Vaticani: ecco le novità Chiusi fino a nuove disposizioni anche gli Uffizi di Firenze, che continuano a svolgere attività per le scuole e per i gruppi in modalità virtuale e garantiscono la visita con tour online che ...

Cultura in lutto: è morta Kirsten Aschengreen Piacenti Gli Uffizi ricordano Kirsten Aschengreen Piacenti Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro ...

Passi avanti per gli Uffizi in città LA NAZIONE Morta Kirsten Aschengreen Piacenti, fu direttrice del museo degli Argenti e dello Stibbert Alla famiglia giungano le condoglianze dell’amministrazione comunale di Firenze e mie personali”. Le Gallerie degli Uffizi ricordano la storica dell’arte Kirsten Aschengreen Piacenti, dal 1 ottobre ...

Un corridoio verso il futuro degli Uffizi Al Museo degli Uffizi, via ai lavori per l’apertura al pubblico del Corridoio Vasariano, per un “nuovo grande unico circuito museale” ...

Chiusi fino a nuove disposizioni anchedi Firenze, che continuano a svolgere attività per le scuole e per i gruppi in modalità virtuale e garantiscono la visita con tour online che ...ricordano Kirsten Aschengreen Piacenti Il direttore delle Gallerie degli, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro ...Alla famiglia giungano le condoglianze dell’amministrazione comunale di Firenze e mie personali”. Le Gallerie degli Uffizi ricordano la storica dell’arte Kirsten Aschengreen Piacenti, dal 1 ottobre ...Al Museo degli Uffizi, via ai lavori per l’apertura al pubblico del Corridoio Vasariano, per un “nuovo grande unico circuito museale” ...